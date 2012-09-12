Названы причины крушения самолета Ан-28 на Камчатке

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Следственная группа начала расследование причин крушения самолета Ан-28, произошедшего днем 12 сентября на Камчатке. Экипаж самолета заходил на посадку в штатном режиме. Неожиданно Ан-28 резко начал терять высоту всего в 12 километрах от посадочной полосы, сообщает Lifenews

По предварительной версии, причиной трагедии стала ошибка экипажа. В настоящее время эксперты продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.

Рассматриваются несколько версий произошедшего, в том числе и ошибка экипажа, - комментирует представитель СК России, - помимо этого рассматривается версия плохих погодных условий, которые могли привести к ухудшению видимости.

В 12 часов 13 минут пилот доложил диспетчеру на землю, что заходит на посадку. Это был последний сеанс связи самолета Ан-28 с диспетчерскими службами.

Источник в следствии также рассказал, что последняя связь с бортом была в 12.13 по местному времени. – Экипаж работал в штатном режиме, ни о каких неполадках они не докладывали. Пилоты доложили, что «прошли привод 1200» и мы связь прекратили.

В 12.17, то есть через четыре минуты, командир должен был выйти на связь и доложить о том, что проходит поворотный пункт. Однако на связь борт не вышел и диспетчер сам попытался с ними связаться.

Уже в 12.20 сотрудник диспетчерской службы доложил о ЧП руководителю полетов. В 12.30 был отправлен вертолет на поиски пропавшего борта. Он долго искал самолет, – тот упал в березы и там развалился. Пожара не было, поэтому издалека заметить его было сложно.

Как сообщал «Главред», на борту упавшего самолета было 12 пассажиров, в том числе ребенок, а также два члена экипажа.

Также сообщалось, что с места крушения самолета удалось эвакуировать 5 человек.

фото: news.vse42.ru, 1tv.ru

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