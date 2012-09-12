Число жертв пожара в Пакистане достигло 125 человек

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Общее число жертв крупных пожаров, произошедших на двух фабриках в Пакистане, увеличилось до 125 человек.

Сильнейший пожар произошел на швейной фабрике в столице страны – Карачи. Там погибли не менее 100 человек, сообщает РБК.

В то же время жертвами возгорания на обувной фабрике в Лахоре, втором по величине городе Пакистана, стали как минимум 25 человек.

Число раненых в результате двух пожаров исчисляется десятками.

И в том, и в другом случаях наиболее вероятной причиной пожара местные власти называют неисправности системы электроснабжения.

Предположительно, химикаты, используемые в производственном процессе, могли вспыхнуть из-за попадания в них искры.

фото, видео: кадры видео bbc.co.uk, youtube.com

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