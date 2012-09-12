Раненый в Киеве кандидат в нардепы находится при смерти

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Раненый вечером 11 сентября кандидат в нардепы Олег Бойко находится после операции в реанимации на грани жизни и смерти, сообщает Сегодня.
Злоумышленники встретили Олега Бойко у его дома в Киеве на ул. Стальского и нанесли ему 7 ножевых ранений.
По информации пресс-службы Радикальной партии, 11 сентября около 20.10 злоумышленники встретили Бойко у его дома на ул. Стальского и нанесли ему 7 ножевых ранений: 5 - в живот, 2 - в легкие.
Представителя Радикальной партии прооперировали, он находится в реанимационном отделении больницы "на грани жизни и смерти".
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко обратился в Генпрокуратуру с требованием возбудить уголовное дело и привлечь виновных к ответственности.
Напомним, в Киеве неизвестные ранили ножом кандидата в народные депутаты Бойко. Как отметили в отделе связей с общественностью ГУ МВД в Киеве, по предварительным данным, ему сначала был нанесен удар по голове сзади, после чего он получил проникающее ножевое ранение брюшной полости.
Установлено, что незадолго до происшествия он посещал одну из местных жилищно-коммунальных контор, где по свидетельствам работников находился в нетрезвом состоянии.
фото: artel-med.ru
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