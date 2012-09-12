Раненый в Киеве кандидат в нардепы находится при смерти

{1-}

Раненый вечером 11 сентября кандидат в нардепы Олег Бойко находится после операции в реанимации на грани жизни и смерти, сообщает Сегодня.

Злоумышленники встретили Олега Бойко у его дома в Киеве на ул. Стальского и нанесли ему 7 ножевых ранений.

По информации пресс-службы Радикальной партии, 11 сентября около 20.10 злоумышленники встретили Бойко у его дома на ул. Стальского и нанесли ему 7 ножевых ранений: 5 - в живот, 2 - в легкие.

Представителя Радикальной партии прооперировали, он находится в реанимационном отделении больницы "на грани жизни и смерти".

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко обратился в Генпрокуратуру с требованием возбудить уголовное дело и привлечь виновных к ответственности.

Напомним, в Киеве неизвестные ранили ножом кандидата в народные депутаты Бойко. Как отметили в отделе связей с общественностью ГУ МВД в Киеве, по предварительным данным, ему сначала был нанесен удар по голове сзади, после чего он получил проникающее ножевое ранение брюшной полости.

Установлено, что незадолго до происшествия он посещал одну из местных жилищно-коммунальных контор, где по свидетельствам работников находился в нетрезвом состоянии.

фото: artel-med.ru

Новости по теме:

В Киеве ранили ножом кандидата в народные депутаты

В Днепродзержинске задержали двух депутатов за драку электрошокерами



Желтоводский чиновник, считающий себя «царем города» избил девушку (ВИДЕО)



На Буковине депутат получил два года тюрьмы: грозился убить губернатора

Ляшко и Розинская стали кандидатами в депутаты от Радикальной партии

