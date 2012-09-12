Массовое паломничество хасидов: самолеты прибывают в Украину каждые полчаса

{1-}В аэропорту "Борисполь" сегодня, 12 сентября, ожидается массовый прилет хасидов.

Чартерные самолеты будут садиться в "Борисполе" чуть ли не каждые полчаса. В целом сегодня аэропорт примет 11 рейсов с паломниками, передает ТСН.

Для избежания толпы паспортный контроль паломники будут проходить ускоренно, а на выходе из терминала их будет ждать автобус, который поедет прямо в Умань. По предварительной информации только на Киев за время праздника вылетят 28 рейсов с паломниками.

С понедельника аэропорт работает в усиленном режиме.

Ортодоксальные евреи ежегодно стремятся отпраздновать Новый год в Умани - у могилы их духовного учителя и основателя хасидизма пророка Нахмана.

С прилетом первого самолета с Тель-Авива, который в настоящее время опаздывает, меры безопасности будут усилены.

В бориспольском терминале Д уже выставили укрепленный забор, а на остальной увеличили количество охранников.

Пресс-секретарь аэропорта Оксана Ожигова заверила, что все пройдет спокойно: "К охране привлечены подразделения "Беркута". Другим пассажирам нечего опасаться, потому что паломники прилетают с духовной миссией, и их точно бояться не надо".. Аэропорт будет принимать чартеры почти каждые полчаса.

Между тем, чтобы доехать на такси до Умани придется заплатить около 1700 гривен.

Ранее Главред также сообщал, что город Умань, во время паломничества хасидов в 2011 годуполучил на 20% больше поступлений в бюджет, чем 2010 году.

фото: tsn.ua

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