В ДТП под Харьковом погиб 3-х месячный ребенок

Под Харьковом грузовик "ГАЗель" раздавил ВАЗ "Lada Kalina", погибли два человека. Мужчина 1975 года рождения и 3-месячный ребенок – пассажиры легкового автомобиля.

Авария произошло 11 сентября, вечером на 640 км трассы "Киев-Харьков-Должанский", сообщает Интерфакс-Украина.

Различные травмы в результате ДТП получили еще 6 человек: два пассажира "ГАЗели", водитель и три пассажира ВАЗа.

Как рассказали в пресс-службе области, все пострадавшие были доставлены в Изюмскую районную больницу.

Спасатели также разрезали конструкции легкового автомобиля, чтобы освободить водителя, который от удара был зажат конструкциями транспортного средства.

Напомним, в Харьковской области вблизи поселка Золочевское Валковского района в результате ДТП с участием микроавтобуса погибли три человека, восемь находятся в больнице

Фото: kharkiv.mns.gov.ua

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