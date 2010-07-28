Турки поломали херсонский причал

В Херсоне на нефтегавани судно «Горкембей» (под флагом Турции) повредило 4-й причал, сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу Главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям Украины в Херсонской области. Согласно сообщению, ЧП случилось днем 27 июля, когда судно под руководством лоцмана компании «Дельта-лоцман» выполняло швартовку. Во время швартовки судно навалилось на причал и погнуло 6 метров причала. Утечки нефтепродуктов и пострадавших нет. Длина судна 119,6 м, ширина 16,9 м, грузоподъемность 7 тыс. тонн.