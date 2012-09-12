Расшифрованы последние слова пилота перед крушением Ан-28 в России

{1-}На Камчатке расследуют причины падения пассажирского Ан-28, разбившегося при перелете из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана.

Как удалось выяснить следственной группе, экипаж самолета во время полета ни на какие технические неисправности не жаловался. "Последняя связь с бортом была в 12:13 по местному времени, - рассказал источник в следствии. - Экипаж работал в штатном режиме, ни о каких неполадках они не докладывали. Пилоты доложили, что "прошли привод 1200" и мы связь прекратили", пишет Life News.

Следственная комиссия рассматривается несколько версий произошедшего, в том числе и ошибка экипажа, - комментирует представитель СК России, - помимо этого рассматривается версия плохих погодных условий, которые могли привести к ухудшению видимости.

"Рассматриваются три версии произошедшего: техническая неисправность, погодные условия и действия экипажа. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе: изъятие образцов авиационного топлива, записей переговоров диспетчерских служб с экипажем АН-28", - сообщили в СК РФ.

По факту крушения самолета и гибели людей возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Напомним, самолет Ан-28, на борту которого находились 12 пассажиров и два члена экипажа, был обнаружен сегодня утром в 10 километрах от поселка Палана - воздушное судно лежало на боку на склоне сопки. Самолет при падении серьезно пострадал, его обломки были разбросаны по большой территории. Выжить удалось лишь четверым пассажирам. Еще восемь человек, включая четырехлетнюю девочку, а также оба пилота погибли.

фото, видео: vesti.ru, 1tv.ru

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