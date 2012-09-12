Коноплянка: Мы играли без страха

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Во время матча со сборной Англии украинская сборная играла без страха. Об этом в комментарии «Сегодня» заявил хавбек сборной Украины Евгений Коноплянка.

«Играли мы без страха. Но даже, несмотря на упущенную победу, результат считаю удовлетворительным. Все довольны нашей игрой. Одно очко из «Уэмбли» не каждой команде удается увезти», – отметил он.

При этом на вопрос журналистов, каково забивать на таком стадионе, как «Уэмбли», Коноплянка ответил, что это очень приятное ощущение.

«Ну конечно, радость переполняет. Так же как и от гола в чемпионате Украины. Очень приятно», – признался Евгений.

На вопрос, целился ли он именно в «девятку», Коноплянка ответил утвердительно. «Ну, бил туда. Плюс держал в уме, что Харт может отбить перед собой, а нападающий добьет. Но получилось забить прямым ударом. Повезло», – добавил он.

Напомним, в матче отборочного цикла Чемпионата мира-2014 сборная Украины сыграла в ничью 1:1 со сборной Англии.

Автором единственно гола в ворота английской сборной стал Евгений Коноплянка.

Матч проходил на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

фото и видео: vkontakte.ru

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