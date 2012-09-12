Лесничая превратила долг во «взятку», чтобы не отдавать его - Прокаева

Влада Прокаева, заместитель директора Киево-Печерского заповедника, прервала молчание, которое она хранила в течение нескольких недель во время конфликта в музее, закончившегося увольнением бывшего руководителя, медика по образованию, Виктории Лесничей и назначением профессионального музейщика Любомира Михайлины.

В интервью изданию «Обозреватель» Прокаева сообщила, что Лесничая до сих пор должна ей 50 тысяч долларов, которые занимала на оборудование и ремонт помещений, а затем отказалась возвращать, объявив эту сумму «благодарностью» за назначение – то есть превратила долг во взятку.

Влада Прокаева обратила внимание читателей на некоторые подробности, позволяющие по-иному взглянуть на скандал, раздувавшийся вокруг ее заявления. Вся логика дальнейшего диалога в телесюжете показывает: никакой взятки «для министра» не было. «То, что я сказала, и то, что услышал телезритель с подачи телеканала, - разные вещи. Посудите сами. Виктория Николаевна говорит перед телекамерой, что у нее есть диктофонная запись разговора с министром, где он спрашивает, брала ли она взятку. Если бы это была взятка, переданная мной для министра, зачем ему было об этом спрашивать, а ей – записывать на диктофон, и тем более сообщать об этом журналистам?»

Прокаева полностью опровергла все обвинения в некомпетентности: она уточнила, что курирует в музее международное сотрудничество и имеет профильное образование – несколько лет назад Прокаева закончила дипломатическую академию МИД Украины, в совершенстве владеет английским, а сейчас продолжает учебу в аспирантуре.

Что касается своей работы моделью, то Прокаева считает это перевернутой страницей биографии:

«Когда я решила сменить род деятельности, то даже и не думала скрывать факт фотосессии в Playboy, поскольку четко понимала: эта съемка состоялась в период моей работы в модельном бизнесе – это уже пройденный этап».

То, что ее нынешняя работа ретроспективно проецируется на эпизоды прошлого, Прокаева считает, по меньшей мере, нелогичным: «Если следовать вашей логике, то и в рекламе сигарет снимался президент США Рейган, а в «Терминаторе» - губернатор штата Калифорния», - сказала она.

«Когда Виктория Лесничая заявляет, что о съемке для Playboy она не знала, она лукавит, в ней просто говорит ее давняя обида. Увидев мою фотосессию, она сказала, что тоже всегда хотела быть знаменитой, поинтересовалась, как можно и ей тоже попасть на обложку Playboy и обратилась ко мне с просьбой о протекции. Однако она несколько переоценила свои внешние данные. К тому же Виктория Николаевна в анкете указала рост 165 см, а на самом деле у нее рост 150 см. …С такими параметрами у нее было мало шансов попасть на страницы журнала, и у нее с тех пор остался женский комплекс», - добавила Прокаева.

Напомним, что коллектив музея обвинил Лесничую в возобновлении теневых схем продажи входных билетов в заповедник, в массовом увольнении квалифицированных специалистов и расстановке на ключевые должности своего окружения. После вмешательства в ситуацию министра культуры Михаила Кулиняка Лесничая была отправлена в отставку, а незаконно уволенные ею сотрудники заповедника – восстановлены.