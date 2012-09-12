Количество жертв пожара в Пакистане возросло до 236 человек

{1-}В Пакистане, количество жертв пожара на швейной фабрике в крупнейшем пакистанском городе Карачи достигло 236 человек.

Об этом сообщили представители местной полиции, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось о 125 погибших.

По словам начальника полиции Карачи Икбала Махмуда (Iqbal Mahmood), количество жертв пожара может возрасти, так как спасателям пока не удалось обследовать все пострадавшие от огня помещения предприятия.

Пожар на фабрике начался днем, 11 сентября, однако потушить огонь удалось только к вечеру. В настоящее время спасатели продолжают разбирать завалы и извлекать тела погибших.

Пакистанские СМИ также сообщают о гибели не менее 25 человек при еще одном крупном пожаре, произошедшем во вторник на обувной фабрике в городе Лахор на северо-востоке страны. Среди погибших - владелец фабрики и его сын.

По предварительной версии, причиной возгорания могло стать замыкание в электропроводке.

фото, видео: кадры видео bbc.co.uk, youtube.com

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