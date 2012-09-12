Выявлены 17 нарушений в работе авиакомпании разбившегося Ан-28

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Надзорная инстанция «Ространснадзор» с 2011 года выявил 17 нарушений у ФГУ "Петропавловск - Камчатское авиационное предприятие", чей самолет Ан-28 рухнул на Камчатке, пишет РИА Новости.

"За период с 2011 по 12 сентября 2012 года Ространснадзором было выполнено 38 контрольно-надзорных мероприятий в ФГУ "Петропавловск - Камчатское авиационное предприятие" в том числе четыре внеплановые проверки соблюдения требований воздушного законодательства и 34 проверки воздушных судов на перроне ("рамповые проверки").

По результатам проверок выявлено 17 нарушений требований законодательства Российской Федерации о гражданской авиации, по которым выписано 10 инспекторских предписаний", - говорится в сообщении.

Напомним, самолет Ан-28, на борту которого находились 12 пассажиров и два члена экипажа, был обнаружен сегодня утром в 10 километрах от поселка Палана - воздушное судно лежало на боку на склоне сопки. Самолет при падении серьезно пострадал, его обломки были разбросаны по большой территории. Выжить удалось лишь четверым пассажирам. Десять человек погибли, включая четырехлетнюю девочку.

фото, видео: vesti.ru

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