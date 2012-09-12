На Херсонщине молодожены купили в кредит веревку и повесились на одной ветке

{1-}На Херсонщине, возле с. Раденск в Цюрупинском районе найдены повешенными 22-летний парень и 24-летняя девушка, которые были молодоженами. Об этом сегодня сообщает пресс-служба УМВД в Херсонской области.

Правоохранители установили, что за несколько дней до суицида супружеская пара получила кредит в банке. Вечером 10 сентября после очередной ссоры с бабушкой, они сняли 1 000 гривен с кредитной карты, купили в магазине новую веревку, продукты питания. После чего сели в такси.

Обнаружили страшную «находку» местные грибники и сразу сообщили в милицию. По их словам, они наткнулись на повешенных на ветке дерева тела молодых парня и девушки. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа во главе с начальником райотдела и руководство Управления уголовного розыска УМВД.

Погибшими оказались молодые супруги, покончившие жизнь самоубийством путем повешения. Работники милиции установили, что они учились в одном из институтов Харькова. Там познакомились, полюбили друг друга и недавно поженились. Родители молодых даже не догадывались о свадьбе.



Через несколько месяцев после торжественного события супруги решили приехать в Херсон, ухаживать за старенькой бабушкой жены и устроить семейную жизнь в ее доме. Какое-то время отношения с бабушкой были хорошие, но накануне происшествия они сильно поссорились. Молодая семья была вынуждена какое-то время жить в ветхом сарае.



Денег хронически не хватало, на работу молодая женщина, закончившая обучение, еще не устроилась, а муж должен был вернуться на учебу на последнем курсе института. Поддержки со стороны родителей тоже не было. Это и могло стать причиной ухода из жизни двоих супругов одновременно.



В лесу, во время осмотра места происшествия, правоохранители поняли, что муж с женой некоторое время сидели у дерева и ужинали. Затем завязали петли на одной ветке и повесились.



Впоследствии, в комнате, где последние дни проживали молодые, милиционеры обнаружили тетрадь, в которой человек подробно расписал, куда и кому раздать имущество супругов. Также установлено, что молодые характеризовались положительно, хорошо учились и ни с кем не конфликтовали.



Тела погибших без признаков насильственной смерти направлены в морг. Сейчас работники Цюрупинского РО УМВД проводят доследственную проверку.

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