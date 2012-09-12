На Донбассе проводнице, убившей 5-летнюю приемную дочь, дали 9 лет

{1-}В Макеевке Донецкой области, мать убила 5-летнюю приемную дочь, а также избивала младшую двухлетнюю малышку, пишет Сегодня.

Проводница получила 9 лет тюрьмы за истязания приемной дочери, которые привели к смерти ребенка.

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Как сообщили в пресс-службе облпрокуратуры, история началась еще в 2009 году, когда женщина, не имеющая собственных детей, берет под опеку двух сестер — 4-летнюю Анастасию и 2-летнюю Аллу. Органы опеки без проблем выдают ей разрешение взять детей из детдома. Через год старшая Настя, которой уже было пять лет, неожиданно умирает прямо на реанимационном столе детской инфекционной больницы. Во время расследования обстоятельств смерти ребенка установлено, что опекунша неоднократно наказывала ребенка, нанося Анастасии множество ударов по голове, рукам и ногам. В результате девочке были причинены тяжкие телесные повреждения.

В больницу женщина не обратилась, что и привело к смерти ребенка. Младшую Аллу тут же отправили на обследование в больницу. На младшем ребенке врачи обнаружили также свежие синяки и много застарелых следов от побоев. Проводницу в день смерти Насти задержали.

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По словам прокурора отдела облпрокуратуры Жанны Андреевой, суд первой инстанции признал женщину виновной в совершении преступлений по ч. 2 ст. 121 («Умышленное тяжкое телесное повреждение»), ч. 2 ст. 125 («Умышленное легкое телесное повреждение»), ст. 166 («Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия») УК Украины и приговорил ее к 9 годам лишения свободы. Апелляция оставила приговор суда в силе», — сказала прокурор.

фото: uude.ru

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