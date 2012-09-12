В Москве похоронили знаменитого актера Александра Белявского

{1-} Церемония прощания с народным артистом Александром Белявским, который погиб 8 сентября на 81-м году жизни, прошла в Доме кино Москвы.

В последний путь артиста проводили аплодисментами, сообщает РИА «Новости».

Гражданскую панихиду вел вице-президент Гильдии актеров России, близкий друг Белявского – Александр Голобородько.

«Ушел из жизни воистину народный артист, которого знали, любили, почитали все жители нашей страны. Нам звонили из всех стран СНГ и просили передать соболезнования его родным и близким», - сказал Голобородько.

Актриса Зинаида Кириенко рассказала, что играла с Белявским в театре, и они часто ездили на гастроли по всей стране. Однако инсульт, перенесенный артистом в 2003 году, поставил точку в этих поездках.

«Саша обладал внутренним благородством и достоинством», - отметила Кириенко.

Актер Борис Львович также вспоминает Белявского как честного и благородного человека.

«За Сашей не было ни одной подлянки. Он был совершенно замечательный, интеллигентный человек, знал наизусть Пастернака и мог часами говорить о Пушкине. Говорить с ним было одно удовольствие. Ему никогда не хотелось казаться – это редкость для актерской среды», - сказал Львович.

Актриса Александра Назарова также отметила, что Белявский был «чудесным артистом, замечательным товарищем, легким и прекрасным мужчиной».

Прах актера похоронили на Кузьминском кладбище.

Напомним, как сообщал «Главред», Белявский погиб, выпав из окна. Следователи установили, что он выпал из окна на лестничной площадке между пятым и шестым этажами подъезда своего дома, от полученных травм актер скончался на месте.

Сначала в МВД утверждали, что Белявский случайно выпал из окна, однако позже специалисты начали склоняться к версии о самоубийстве актера.

Несколько лет назад Белявский, известный по фильмам «Ирония судьбы, или С легким паром» и «Место встречи изменить нельзя», перенес тяжелый инсульт, после чего не мог говорить.

На счету актера – роли в более чем в ста фильмах, он озвучил еще несколько сотен, в том числе стал российским голосом британского комика Бенни Хилла. Одни из самых известных его ролей – в фильмах «Четыре танкиста и собака», «Место встречи изменить нельзя», «Ирония судьбы, или С легким паром», «Антикиллер».

Был первым ведущим знаменитого в 1960 - 1970-е годы телевизионного «Кабачка «13 стульев».

фото: Первый канал

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