Apple представила iPhone 5: это самое прекрасное, что мы сделали

Компания Apple официально представила iPhone 5. Презентовал новое поколение смартфона вице-президент компании Фил Шиллер, передает engadget.com.

По его словам, iPhone 5 – «Это самое прекрасное, что мы когда-либо делали».

Новый смартфон сделан из стекла и алюминия. Толщина корпуса – 7,6 мм (это на 18% тоньше модели 4S). Весит устройство 112 граммов – на 29% легче предшественника.

Также смартфон получил новый Retina-дисплей с диагональю в 4 дюйма. Разрешение экрана – 1136 на 640 пикселей (плотность – 326 точек на дюйм). На экране помещается дополнительный ряд пиктограмм.

Отсутствие еще большего дисплея в Apple объяснили тем, что в 4-дюймовом экране все пиктограммы находятся на расстоянии вытянутого большого пальца.

Новая модель iPhone получила также поддержку мобильных сетей LTE и новый, усовершенствованный процессор Apple A6.

В компании также гарантировали, что новый смартфон – в два раза быстрее обрабатывает графику, чем предыдущий.

Среди других преимуществ iPhone 5 – камера на 8 мегапикселей с ИК-фильтром и диафрагмой f/2,4. Батарейка устройства позволяет ему работать в сетях 3G/LTE до восьми часов в режиме непрерывного обмена данными.

Также нового iPhone хватает на 10 часов просмотра видео, 40 часов прослушивания музыки или 225 часов работы в неактивном состоянии. Также устройство получило новый коннектор для подзарядки Lightning, который значительно меньше предыдущего.

В iPhone 5 встроено сразу три микрофона: спереди, сзади и с нижней части корпуса. Все они служат для того, чтобы лучше распознавать голос абонента при работе с голосовым помощником Siri.

Наушники, которые входят в комплект поставки смартфона, будут оснащены функцией шумоподавления.

Навигационный сервис в новом смартфоне получил трехмерные карты.

Как заявили в компании, iPhone 5 будет поставляться в двух вариантах: черном и белом.

Также компания озвучила и цены своего детища.

В США смартфон будет стоить 199 долларов за модель с картой памяти на 16 Гигабайт, 299 долларов – за версию с 32 Гб, и 399 долларов – за 64 Гб памяти.

Продажи в США стартуют 21 сентября, предварительные заказы – 14 сентября.

Отметим, что предыдущую модель – iPhone 4 – отдают бесплатно с подключением на контрактную связь, а модель iPhone 4S – за символические 99 долларов.

Фото: engadget.com, mashable.com

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