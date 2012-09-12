Легендарный Майк Тайсон начал музыкальную карьеру

{1-} Легендарный боксер Майк Тайсон решил участвовать в мюзиклах.

Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я желаю танцевать и петь. Хочу участвовать в танцевальных мюзиклах», - сказал Тайсон, отвечая на вопрос о своей будущей деятельности.

Также легендарный боксер заверил, что у него больше нет желания «быть самым плохим парнем на планете», как его называли во время его боксерской карьеры.

«Я всегда был плохим парнем, который хотел бы стать хорошим, но я не знал, как это сделать, так как был слишком сконцентрирован на том, чтобы быть плохим», - сказал Тайсон.

Бывший «звездный тяжеловес» находится с визитом в Гонконге на инвестиционном форуме CLSA, чтобы рассказать его участникам, как преодолевал трудности в спортивной карьере и личной жизни, включая пристрастие к наркотикам и алкогольную зависимость.

В частности, бывший боксер уже поведал своим поклонникам, что во время своей карьеры он не заботился о боксе как о бизнесе.

«В боксе я лишь заботился о своей славе», - отметил Тайсон.

В апреле Тайсон уже участвовал в шоу «одного актера» в Лас-Вегасе. Его постановка под названием «Бесспорная правда» было посвящено личной жизни и боксерской карьере. Экс-чемпион мира выступил в небольшом театре при казино MGM Grand вместимостью 740 человек.

Программа длилась два часа практически без перерывов. Тайсон рассказывал свою сторону правды о многочисленных жизненных перипетиях, избегая купюр и недомолвок – рассказал о детстве, которое прошло без отца, о смерти матери, когда ему было 16 лет, о проблемах с наркотиками и законом.

Как известно, в 1986 году Тайсон в возрасте 20 лет стал самым молодым в истории чемпионом мира в супертяжелом весе. Вплоть до сенсационного поражения от Бастера Дагласа в 1990 году его карьера шла по нарастающей, а потом начались проблемы.

Спустя два года Тайсон был признан виновным в изнасиловании и провел в тюрьме почти три года.

В 1997 году состоялся его знаменитый бой с Эвандером Холифилдом, в котором Тайсон откусил сопернику кусочек уха.

В 1999 году Тайсон был приговорен к году тюрьмы за нападение на двух человек после ДТП. Он пробыл за решеткой девять месяцев.

В 2007 году «железный Майк» просидел в тюрьме 24 часа за хранение кокаина и вождение автомобиля в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Тайсон был женат три раза, у него восемь детей от разных женщин.

Фото: tyson.at.ua

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