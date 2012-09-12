Против днепропетровского опера, сбившего человека, возбудили дело

{1-}Днепропетровская областная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении оперуполномоченного управления по борьбе с незаконным обращением наркотиков ГУ МВД в Днепропетровской области, который в понедельник, 10 сентября, насмерть сбил пешехода. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области, пишет «Сегодня».

Милиционер двигался на авто «Шкода Фабиа» из Днепропетровска в сторону Кривого Рога. А ДТП произошло около половины первого дня на 189 км трассы Знаменка—Луганск—Изварино. Водитель «Шкоды» не справился с управлением и наехал на человека, который вышел из-за припаркованного на обочине дороги авто «Рено Магнум». Как позже выяснилось, погибший от травм пешеход был водителем этой припаркованной машины.

Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта водителем, что привело к смерти потерпевшего». В случае, если в дальнейшем суд признает милиционера виновным, ему грозит лишение свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортным средством до трех лет.

Напомним, в Днепропетровской области милиционер управляя автомобилем "Шкода Фабия", совершил наезд на гражданина, который вышел из-за припаркованного на правой обочине автодороги автомобиля "Рено Магнум ", водителем которого он являлся, вследствие чего последний погиб.

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