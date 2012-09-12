Аравийскай лихач финтил на авто прямо в толпе разбегающихся зрителей

{1-}Очередное видео популярного в богатых арабских странах развлечения под названием "Хагвала" набирает популярность на Youtube. Хагвалой в Саудовской Аравии называют дрифтинг на общественных дорогах, но в очередном видеоролике градус безумия просто зашкаливает: водитель голубого пикапа крутит финты прямо в толпе зрителей, в последний момент уворачивающихся от автомобиля.

На видео запечатлен двухминутный эпизод хагвалы. Как отмечает NEWSru.com со ссылкой на Carscoop , единственным психически нормальным человеком выглядит оператор, снимающий происходящее с возвышения. Все это время водитель небольшого голубого пикапа с визгом бросает машину в занос прямо в толпе разбегающихся зрителей. Причем некоторые стоят прямо перед автомобилем, а многие чудом уворачиваются от стремительно движущейся в заносе "кормы" автомобиля.

Правда, из видео сложно понять, хотят ли зрители поймать и остановить водителя пикапа или же поощряют его продолжать свою безумно опасную затею.

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