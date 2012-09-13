Соседка по больнице: Тимошенко и Власенко - не просто друзья

{1-}Заключенная из Качановской колонии Оксана Мельник, которая проходила курс реабилитации в ЦКБ № 5 вместе с Юлией Тимошенко, рассказала журналистам, что однажды стала свидетелем встречи Тимошенко и ее защитника Сергея Власенко.

"Однажды я была случайным свидетелем встречи Власенко и Тимошенко. Они довольно близко общались. Отношения были, как между мужчиной и женщиной", - сказала она, передает УНН .

На уточняющий вопрос журналистов, о том в чем именно проявлялась эта близость, Мельник сказала: "Как они обнимались, целовались - старые друзья так себя вести не могут".

По словам Мельник, она решила рассказать о периоде пребывания в больнице вместе с Тимошенко: "насторожил факт, что она делала с себя мнимую больную, поэтому я и решила обратиться к прессе".

Напомним, Мельник проходила в ЦКБ № 5 курс реабилитации. 7 августа этого года ее выписали из больницы и перевели обратно в колонию.

Наполмним, ранее бывшая сокамерница экс-премьера Юлии Тимошенко по Качановской колонии № 94 Юлия Абаплова рассказала о том, что хотя Тимошенко и жаловалась на боли в спине – одевала туфли на высоком каблуке, а также по 4-5 часов сидела за столом, что-то писала и читала.

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