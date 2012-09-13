Новые подробности катастрофы на Камчатке: самолетом управляли опытные летчики

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По данным медицинского освидетельствовании экипажа Ан-28, который разбился 12 сентября около поселка Палана На Камчатке, летчики были полностью здоровы и абсолютно трезвы. Все члены экипажа потерпевшего крушение самолета были опытными специалистами.

Об этом 13 сентября заявила представитель Камчатского линейного отдела МВД России на транспорте, сообщает Интерфакс.

"Оба пилота перед полетом были абсолютно трезвы, они чувствовали себя хорошо", - сообщила она.

По словам представителей ведомства, члены экипажа потерпевшего крушение самолета были опытными специалистами. Один из пилотов, 1964 года рождения, за годы работы налетал 9 тысяч часов, у другого, 1971 года рождения, было 6 тысяч летных часов. Как было установлено, летчики прошли предполетный инструктаж. Не обнаружили нарушений и в предполетной подготовке самолета.

Как ранее писал Главред, в результате крушения самолета Ан-28, выполнявшего рейс Петропавловск-Камчатский–Палана, погибли 10 человек, в том числе оба летчика. Среди погибших – 4-летняя девочка и гражданин республики Беларусь 1977 года рождения.

Четверо пассажиров получили травмы, в том числе 13-летний подросток, состояние которого остается крайне тяжелым.

Четверг, 13 сентября, объявлен на Камчатке днем траура по погибшим при крушении самолета. Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил движения возбуждено воздушного транспорта". Рассматриваются три версии произошедшего: техническая неисправность, погодные условия и действия экипажа.

фото: news.vse42.ru

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