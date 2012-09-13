Украинцев, пострадавших в ДТП в России, перевезли в Киев

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Четверых украинцев, пострадавших в результате ДТП в Псковской области России, доставили в Киев самолетом МЧС Украины.

Около 16.00 12 сентября самолет АН-26 МЧС осуществил посадку в Международном аэропорту "Киев" (Жуляны), сообщила пресс-служба МЧС.

Все пострадавшие были госпитализированы в Киевскую городскую больницу скорой помощи. Мероприятия, связанные с перевозкой граждан Украины, были организованы в тесном взаимодействии Министерства здравоохранения Украины, дипломатических учреждений и МЧС России.

Во время перелета пострадавших сопровождали медицинские работники Минздрава и МЧС.

По данным ведомства состояние здоровья одной пострадавшей средней степени тяжести, других граждан – относительно удовлетворительное. Состояние всех пострадавших стабильное. Перелет все перенесли хорошо.

Как ранее писал Главред, 8 сентября в 17.45 на 59-м км автодороги Порхов–Успенье в Дедовичском районе 34-летний водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter на закруглении дороги выбрал небезопасную скорость движения, не учел дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением, совершил съезд в кювет и опрокинулся.

По данным пресс-службы регионального УГИБДДД, в результате ДТП травмы разной степени тяжести получили 8 человек: водитель и 7 пассажиров. Все пострадавшие, граждане Украины, были направлены в Порховскую районную больницу. По медицинским показаниям четверо из пострадавших были госпитализированы.

фото: express-novosti.ru

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