13 сентября в Украине тепло и солнечно

{1-}

В ближайшие сутки в Украине сохранится сухая и теплая погода.

Осадков не ожидается, только во второй половине дня на крайнем западе страны пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с, днем в западных областях отдельные порывы 15-20 м/с, сообщает Укргидрометцентр.

Температура ночью +8…+13°, на побережье морей до +18°, в Карпатах и местами в восточных областях +3…+6°; днем +22…+27°, на Закарпатье +28…+32°, в горных районах страны +15…+19°.

В Киеве – без осадков. Температура ночью +10…+12°, днем +25…+27°.

Как ранее писал Главред, гидрометцентр советует украинцам ждать настоящее бабье лето уже с 20 сентября.

Напомним, текущая неделя в Украине началась с заморозков, однако погоду в Украине будет определять антициклон, сохранится сухая, ночью прохладная, а днем теплая погода.

фото: korrespondent.net



Новости по теме:

Бабье лето в Украину придет 20 сентября



В Украину пришли первые морозы



Погода осенью: сколько продержится тепло в Украине