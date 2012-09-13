Эксперты о новом iPhone 5: ничего особенного

Презентация нового поколения смартфона компании Apple – iPhone 5 не вызвала восторгов инвесторов и аналитиков. Эксперты сошлись во мнении, что ничего особенного в новинке нет.

Об этом сообщает телеканал НТВ.

Большинство экспертов выразили мнение, что Apple презентовала эволюционный продукт, который за месяц купят 10-12 миллионов человек.

В то же время, само устройство не вызывает особого восторга у экспертов.

Майкл Йошиками, директор Destination Wealth Management рассказал: «Это не «вау!». Все, что мы увидели — это эволюция. Но, думаю, они сделали достаточно, чтобы удовлетворить потребителей».

По словам аналитиков, они ждали от компании больше новинок, в том числе компактную версию планшета iPad, которая представлена не была.

Эксперты предполагают, что Apple может выпустить ее на рынок к рождественским праздникам – самому горячему времени для покупок в США и Европе.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, 12 сентября компания Apple представила смартфон iPhone 5.

По сравнению со своим предшественником, новый «яблочный» смартфон стал быстрее, тоньше и легче, а диагональ его экрана — больше. Работает устройство на базе операционной системы iOS 6.

На экране теперь пять рядов иконок, кроме того, обновлены популярные приложения и улучшено качество цветопередачи. Оснащена «пятерка» улучшенной 8-мегапиксельной камерой.

Фото: engadget.com

Новости по теме:

Apple представила iPhone 5: это самое прекрасное, что мы сделали

В Сети появилось «шпионское» видео нового iPhone 5

Apple побила мировой рекорд Microsoft

В Apple изобрели устройство для выключения рекламы