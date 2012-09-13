Эксперты о новом iPhone 5: ничего особенного

Презентация нового поколения смартфона компании Apple – iPhone 5 не вызвала восторгов инвесторов и аналитиков. Эксперты сошлись во мнении, что ничего особенного в новинке нет.
Об этом сообщает телеканал НТВ.
Большинство экспертов выразили мнение, что Apple презентовала эволюционный продукт, который за месяц купят 10-12 миллионов человек.
В то же время, само устройство не вызывает особого восторга у экспертов.
Майкл Йошиками, директор Destination Wealth Management рассказал: «Это не «вау!». Все, что мы увидели — это эволюция. Но, думаю, они сделали достаточно, чтобы удовлетворить потребителей».
По словам аналитиков, они ждали от компании больше новинок, в том числе компактную версию планшета iPad, которая представлена не была.
Эксперты предполагают, что Apple может выпустить ее на рынок к рождественским праздникам – самому горячему времени для покупок в США и Европе.
Напомним, как сообщал «Главред» ранее, 12 сентября компания Apple представила смартфон iPhone 5.
По сравнению со своим предшественником, новый «яблочный» смартфон стал быстрее, тоньше и легче, а диагональ его экрана — больше. Работает устройство на базе операционной системы iOS 6.
На экране теперь пять рядов иконок, кроме того, обновлены популярные приложения и улучшено качество цветопередачи. Оснащена «пятерка» улучшенной 8-мегапиксельной камерой.
Фото: engadget.com
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