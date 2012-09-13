Сегодня мир простится с астронавтом Нилом Армстронгом

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Сегодня, 13 сентября, Земля простится с первым человеком, ступившим на Луну, – американским астронавтом Нилом Армстронгом.

По обычаю ВМС одного из самых известных астронавтов похоронят в море. Место и время церемонии не сообщаются. Известно лишь, что открытая панихида и официальное прощание с Армстронгом пройдут в вашингтонском Национальном соборе. По всей стране по распоряжению Барака Обамы в этот день будут приспущены флаги, сообщает ИТАР-ТАСС.

Нил Армстронг умер на 83-м году жизни, 25 августа, в субботу. Год назад в интервью журналу Esquire Армстронг говорил: "Астронавты не умирают по субботам. По крайней мере я не знаю ни одного случая". Получается, что он и здесь снова стал первым.

За выдержку и хладнокровие его называли "ледяным капитаном". Во время Корейской войны 1950-53 годов Нил Армстронг совершил 78 боевых вылетов на истребителе Grumman F 9 Panther. А в 1966-ом он впервые побывал в космосе. Однако все это было лишь разминкой перед историческим полетом на Луну. 20 июля 1969 года командир "Аполлона-11" ступил на поверхность спутника Земли. И мир облетела легендарная фраза: «Это маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества».

Как ранее писал Главред, Нил Армстронг умер 25 августа в возрасте 82 лет из-за осложнений после операции на сердце.

Он родился 5 августа 1930 года в городке Уапаконета (США, штат Огайо). После окончания военно-морского летного училища был направлен в Корею, где принимал участие в боевых действиях. После военной службы Армстронг работал летчиком-испытателем, а в 1962 году был включен в состав отряда астронавтов NASA.

В июле 1969 года Армстронг возглавил экипаж космического корабля «Аполлон-11», задачей которого была посадка на Луну. 20 июля 1969 года Армстронг стал первым человеком в истории, ступившим на поверхность Луны.

Вместе с напарником Эдвином «Баззом» Олдрином он провел на естественном спутнике Земли около двух с половиной часов.

Нил Армстронг обладатель высших военных и гражданских наград. В его коллекции Медаль почета, Президентская медаль свободы и Золотая медаль Конгресса. В честь астронавта назван один из лунных кратеров.

фото: vesti.ru



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