Темой книжного форума во Львове стали литература и путешествия

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Во Львове стартовал 19-й Международный книжный форум, который продлится пять дней, с 12 по 16 сентября. В рамках форума запланировано около 300 мероприятий. Среди них — церемония награждения премией "Книга форума-2012" и издательский бизнес-форум, благотворительная акция по сбору книг для сельских библиотек.

Традиционно главным событием литературного фестиваля станет книжная ярмарка во Дворце искусств, сообщает официальный сайт мероприятия.

Основная тема форума в этом году — "Литература и путешествие". В качестве почетного гостя приглашен английский прозаик, лауреат Букеровской премии Ди Би Си Пьер, который представит перевод своего произведения "Свет погас в Стране чудес" (Lights Out in Wonderland) на украинском языке. В этом году в форуме примут участие 250 писателей из 18 стран мира, в том числе Адам Загаевский (Польша), Мартин Поллак (Австрия), Томаш Галик (Чехия), Арсений Рогинский и Валерий Панюшкин (Россия).

В день открытия форума состоялся круглый стол "Будет ли украинская книга после выборов?", участники которого обвинили власть в нежелании поддерживать украинскую книгу и выступили за создание комплексной программы поддержки книгоиздательства.

В рамках Форума пройдет благотворительная акция по сбору книг для пополнения фондов сельских библиотек: организаторы просят приходить на мероприятие с собственными книгами. За это посетители получат скидку и бесплатный вход на ярмарку.

"Каждый, кто принесет новую книгу или 5 старых (но в хорошем состоянии), получит бесплатный вход на форум. Есть за что постараться. Также каждый человек, который принесет книги, получит флаер, который дает право получить 20% скидку в одном из 21 издательства, которые предложили, собственно, проведение этой акции", – сказала Александра Коваль.

Еще одна акция – для пожилых людей "Третий возраст – удовольствие от чтения". Всем посетителям преклонных лет гарантирован бесплатный вход на Форум издателей, а первой тысяче также предложат купон на 30 гривен.

Мероприятие проходит при поддержке Львовской областной администрации и горсовета, выделивших на его организацию 280 тыс. грн. Впервые меценатами форума стали и коммерческие структуры. "То, что список покровителей книгоиздательства вырос, для нас очень положительный фактор",— отметила президент Форума книгоиздателей Александра Коваль.

фото: blog.golubovsky.com

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