Опубликованы фото авиакатастрофы в России и свидетельства выживших

13 сентября 2012, 10:38

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Все люди, которым удалось выжить в страшной авиакатастрофе самолета Ан-28 на Камчатке, унесшей жизни 10 человек, сидели в хвостовой части самолета.

Все они остаются в больнице в тяжелом состоянии, но смогли рассказать о подробностях трагедии, сообщает "Комсомольская правда".

"Выжить удалось лишь тем, кого выбросило из кабины самолета во время падения. Все четверо выживших сидели в хвостовой части самолета", – рассказал пострадавший Владимир Шабалков, начальник пожарной части в Палане, когда его в больнице навестил губернатор края Владимир Илюхин, сообщает пресс-служба правительства региона.

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В хвостовой части Ан-28 сидела также Ирина Гуцуцова с 13-летним сыном Гошей. Сразу после крушения женщине удалось дозвониться до родственников и сообщить о случившемся.

"Она кричала в трубку: "Марина, самолет разбился!" Я в шоке была, конечно, ничего не соображу. Она мне: "Мы начали снижаться и вдруг удар. И я ничего не поняла. Позвони в администрацию и в аэропорт, сообщи". Я слышала, что рядом кричал мужчина – как потом узнала – главный паланский пожарник Владимир Шабалков: "Скажи, что мы пролетели мост и разбились на сопке Пятибратка," – рассказала изданию жительница поселка Палана Марина Алотова.

По словам женщины, она тут же позвонила в аэропорт, где ей сначала даже не поверили. Вскоре, однако, к месту крушения Ан-28 направились группы спасателей.

Ирину Гуцуцову, ее 13-летнего сына, который с момента катастрофы находится в коме, и еще одного пострадавшего мужчину сегодня на самолете отправили в Петропавловск-Камчатский, где они продолжат лечение.

"Все трое пострадавших будут проходить лечение в камчатской краевой больнице. Наибольшее опасение вызывает крайне тяжелое состояние 13-летнего мальчика. В самолете с ним летят высококвалифицированные врачи, мальчик находится на аппарате искусственной вентиляции легких. В аэропорту Петропавловска-Камчатского самолет будет встречать машина медицины катастроф, оборудованная таким же аппаратом", – сообщили "Интерфаксу" в министерстве здравоохранения региона.

Четвертый выживший при крушении от транспортировки в крайцентр отказался - состояние позволяет ему продолжить лечение в Палане.

Как ранее писал Главред, на Камчатке 13 сентября объявлен день траура по погибшим в авиакатастрофе, среди которых есть один гражданин Беларуси.

"Один из погибших пассажиров самолета Ан-28, разбившегося на севере Камчатки, - мужчина, 1977 года рождения, является гражданином Белоруссии, - сообщили в ГУ МЧС по Камчатскому краю. - Остальные пассажиры разбившегося вертолета - граждане России. Большинство из них - жители поселка Палана".

В настоящее время на месте крушения продолжают работать следователи и участники поисковой операции.

Напомним, представители следствия заявляли, что пилоты Ан-28 Вячеслав Шпак и Владимир Данченко были опытными летчиками. По результатам медицинского освидетельствования экипажа Ан-28 было установлено, что летчики на момент вылета были полностью здоровы. Потому эксперты сомневаются в том, что причиной крушения самолета могла стать ошибка экипажа.

фото: odnoklassniki.ru, Первый каналkamchatka.gov.ru

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