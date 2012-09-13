Жертве садиста Саше Поповой сделали операцию

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Саше Поповой, жестоко избитой садистом в ночь с 9 на 10 марта в парке Николаева, сделали операцию на челюсти.

Операцию проводили в отделении челюстно-лицевой хирургии Николаевской областной больницы, сообщают Новости N.

Операция прошла нормально, Сашу уже перевели из реанимации в обычную палату. В больнице ей придется пробыть еще семь дней. Всего же реабилитация после операции будет длиться 21 день.

По словам ее тети Ирины Николаевны Цветухиной, Саша чувствует себя нормально. Единственное неудобство – теперь челюсть девушки зафиксирована и ей сложно есть и пить. Родные Саши не теряют оптимизма и уверены, что все будет хорошо. Они надеются, что эта операция была последней для Саши, а впереди будет только реабилитация и полное выздоровление.

Как ранее писал Главред, 5 сентября Саша Попова переехала из санатория, в котором она находилась после выхода из комы, в Николаевскую областную больницу, где ее начали готовить к операции.

Напомним, действия Александра Косинова, напавшего на девушку, квалифицированы по п. 7 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство из хулиганских побуждений) и ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (тайное похищение чужого имущества).

фото: podrobnosti.mk.ua

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