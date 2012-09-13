Символом Чемпионата мира в Бразилии стал броненосец

{2-} В Бразилии представлен официальный талисман Чемпионата мира 2014 года. Им стал броненосец – небольшой зверек, который находится на грани вымирания.

Об этом сообщает официальный сайт FIFA.

Имя талисману будет названо после интернет-голосования.

Отметим, что инициатором выбора броненосца талисманом чемпионата стала природоохранная организация Бразилии.

Официальная презентация талисмана ЧМ-2014 пройдет в воскресенье, 16 сентября.

Как известно, бразильский Мундиаль-2014 пройдет с 12 июня по 13 июля.

Фото: blogspot.com

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