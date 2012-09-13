В Крыму милиция под видом обысков грабит дома

13 сентября 2012, 13:52

{1-} Ялтинские милиционеры без каких-либо оснований пришли с обыском к женщине и вынесли из ее квартиры деньги и ценные вещи.

Поводом для обыска, по словам правоохранителей, стало то, что некий наркоман якобы рассказал, что именно в ее квартире якобы торгуют наркотиками, сообщает ТСН со ссылкой на "Гроші".

"Они мне не представились, и в то, что это были сотрудники милиции, было очень трудно поверить, ни одного документа они мне не показали... Когда они начали громить мою квартиру, я вообще начала сомневаться, что это сотрудники милиции, похоже на грабеж. Они сказали: мы все равно найдем у вас наркотики и ты поедешь с нами в милицию, сядешь на 7 лет, детей твоих отдадут в детский дом и детей ты больше не получишь", – рассказывает Виктория Деденко, добавляя, что ей угрожали утоплением.

Поскольку женщина зарабатывает на жизнь сдачей в аренду двух из трех этажей дома, иилиционеры вынесли имущества и денег более чем на 300 тыс. гривен. Забрали и сбережения, и золото, и технику. Не погнушались даже мужской туалетной водой.

Милиционеры не учли одного: каждый их шаг фиксировали камеры наблюдения, которые установил муж Виктории перед поездкой в Россию.

Стоит заметить, что обыск в Ялте проводили почему-то правоохранители из Алушты и Симферополя. Журналистам не удалось встретиться с ними – в участке посоветовали подождать, пока милиционеры вернутся после выходных. Крымская прокуратура проводит проверку, но уже предупредила, что в действиях сотрудников МВД состава преступления не видят. Всю вину на данный момент валят на понятых.

А по курортной Ялте ползут панические слухи, будто бы это уже четвертый обыск-грабеж. Оборотни в погонах под вымышленными предлогами якобы наведываются в богатые дома и выносят все, что попадется им на глаза.

Представитель Виктории Деденко также считает, что история с его подзащитной – не случайность. "Работает система, система зарабатывания денег", – заявил он.

Как ранее писал Главред, в июле этого года сотрудники СБУ задержали в Херсоне двух милиционеров, подозреваемых в торговле наркотиками, шантаже и вымогательстве.

По данным ведомства, у «оборотней в погонах» были сообщники, которые продавали или подбрасывали пакеты с марихуаной состоятельным молодым людям, сообщает ТСН.

«Задержанные правоохранители имели за плечами большой опыт оперативной работы. Понимали, что могут быть разоблачены спецслужбами. Поэтому использовали элементы конспирации. Во время разговоров по телефону слово "наркотики" не называли. Постоянно меняли номера телефонов», - рассказал исполняющий обязанности начальника спецподразделения СБУ в Херсонской области Евгений Мельник.

Фото, видео: ТСН

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