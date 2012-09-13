Завтра в Украине будет жарко и солнечно

{1-} В пятницу, 14 сентября, в Украине будет жарко и солнечно.

Об этом сообщили в Гидрометцентре.

Завтра ожидается небольшая облачность, в западных областях – переменная. Осадков не ожидается.

Ветер – юго-западный, 5-10 метров в секунду.

Температура ночью 7-12, на побережье – 15-18 градусов. Днем – 22-27, на Закарпатье и юге страны – до 29 градусов тепла. В горных районах страны – 16-21 градус.

В Киеве и области завтра ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду.

Температура ночью 7-12, днем 22-27 градусов.

Сегодня, 13 сентября, температура воды в Черном и Азовском морях 19-22, в Днепре возле Киева 17 градусов.

Фото: tanais.info

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