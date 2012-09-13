Японец попал в книгу Гиннеса, став обладателем самого высокого ирокеза

{1-}

У обладателя самого высокого ирокеза в мире, чтобы попасть в Книгу Гиннесса. на подготовку ушло 15 лет. За это время мужчина умудрился отрастить волосы длиной 113, 284 сантиметра,.

В среду 12 сентября токийский дизайнер Казуиро Ватанаби, а точнее его прическа, вошла в Книгу рекордов Гиннеса. Измерение длины ирокеза японца происходило в одном из нью-йоркских парков, сообщает Вести.ру. со ссылкой на Associated Press

По словам рекордсмена, для того, чтобы поставить ирокез, ему потребовалось провести два часа в салоне. Над внешностью японца трудились одновременно три стилиста, потратившие на его прическу одну банку геля и три баллона спрея для волос. Дизайнер заявил, что решился на столь смелый эксперимент со своей внешностью с целью выразить протест против консервативной японской общественности.

Японец ставит себе ирокез далеко не каждый день – это требует слишком серьезных усилий. Разумеется, наличие столь длинных волос связано с рядом неудобств. Так, если дизайнер заходит в какое-либо здание "при всем параде", то вынужден передвигаться на четвереньках – в противном случае, кончик его ирокеза постоянно застревает в вентиляционных решетках, расположенных на потолке.

Новое издание Книги рекордов Гиннеса выйдет 13 сентября. Помимо обладателя самого высокого в мире ирокеза, туда войдут самая высокая на планете собака, владелец крупнейшей коллекции обуви и сопутствующих аксессуаров (15 665 штук), а также человек с наибольшим количеством пирсинга на языке (16 проколов).

Видео: youtube.com

Новости по теме:

Колесо обозрения в Туркмении попало в Книгу рекордов Гиннеса



Фидель Кастро попал в Книгу рекордов Гиннеса



Столетний марафонец из-за бюрократов не попал в Книгу рекордов Гиннеса

