В "докторской" колбасе нашли крахмал, сою и неизвестные вещества

{1-}В "докторской" колбасе отечественных производителей до 10% состава продукта вообще невозможно идентифицировать.

Об этом говорят специалисты центра независимых экспертиз "Тест", сообщает ТСН ссылаясь на программу «Гроші».

"В вареную колбасу и вообще в измельченные до пастообразного состояния продукты можно больше всего добавить, больше хитрить", – рассказывает специалист.

Постоянными ингредиентами колбасы являются крахмал, красители, загустители, и другие синтетические добавки. Для того, чтобы сэкономить на мясе, производители добавляют жир, растительный белок, гидролизат свиной кожи, клетчатку и др.

Уже привычно в состав колбасы входит вроде бы безобидная соя. Но даже в самых дорогих колбасах находят генно-модифицированную сою, которая запрещена в Украине, хотя производители не указывают это на этикетке.

"Колбаса высшего сорта якобы не содержит сою, но даже осенью у нас было 15 образцов колбасных изделий разных производителей и из них 30% содержали ген ликтина, то есть ген присущий сое и никакому другому организму", – сказал специалист.

Эксперты рекомендуют украинцам, прежде, чем выбрать качественную "докторскую" колбасу, нужно внимательно изучить маркировку: на упаковке должен стоять номер госстандарта ДСТУ 4436:2005, перечень ингредиентов должен быть коротким, а название не может содержать лишних слов.

Напомним, ранее председатель Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины Иван Бисюк заявил, что за производство некачественных продуктов в Украине может быть предусмотрена уголовная ответственность.

"На сегодняшний день уже отработан законопроект о безопасности и качестве пищевых продуктов, который предусматривает координацию действий органа власти, существенное усиление ответственности за производство некачественных продуктов питания", - отметил Иван Бисюк.

фото: vo-vremya.ru

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