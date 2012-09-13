После грандиозной встречи в "Борисполе" паралимпийцев отправили на маршрутки

Один из пользователей соцсети выложил фото, на котором паралимпийцы после официальной встречи в аэропорту "Борисполь" ждут маршрутное такси.

Как в Украине встретили героев Паралимпиады

"Сегодня в Борисполе увидел такую картину. Затем они еще шли пешком (катились на инвалидных колясках) на маршрутку", - написал он.

На это сообщение отреагировал премьер-министр Николай Азаров: "Вы правы, организаторы должны были организовать встречу наших паралимпийцев. Но не надо обобщать, правительство поддерживает развитие спорта, у паралимпийцев есть хорошие спортивные базы".

"Я поставил задачу до понедельника выплатить премии паралимпийцам", - написал он в своем Facebook.

Премии украинским паралимпийцем будут выплачены до 17 сентября, обещает премьер Николай Азаров.

Напомним, сборная Украины стала четвертой в общекомандном зачете на летних Паралимпийских играх 2012 года в Лондоне.

Фото: facebook.com; видео Скрыпин Продакшн

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