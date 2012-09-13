Гармаш дисквалифицирован на три матча за жест в игре с «Шахтером»

13 сентября состоялось заседание КДК ФФУ, на котором было принято решение о наказании полузащитника «Динамо» Дениса Гармаша за непристойный жест на «Донбасс Арене» 2 сентября.



После заседания КДК ФФУ стало известно, что полузащитника киевского «Динамо» дисквалифицировали на 3 матча, сообщает Sport.ua.

Как сообщалось, что за средний палец в сторону киевских болельщиков от Александра Рыбки голкипер «Шахтера» наказан не был.

Напомним, 2 сентября, «Шахтер» уверенно обыграл «Динамо» со счетом 3:1

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