Стали известны подробности ДТП с украинцами в Польше

{1-}Стали известны подробности аварии в Польше, в которой пострадали девять граждан Украины: один человек погиб, еще восемь – получили ранения разной степени тяжести.

Как рассказали представители полиции, дорога, по которой двигался микроавтобус с украинцами, - это объезд. И, скорее всего, водитель двигался слишком быстро и не вписался в поворот. Выехал на встречную и столкнулся с рефрижератором. Водитель попытался тормозить, но слишком поздно. На тот момент из-за сильного дождя трасса была мокрой, сообщает ТСН.

Пожарный Здислав Пеговский рассказал: "В 6:15 утра поступило сообщение о несчастном случае в Кусту. Мы послали туда четыре команды спасателей. Уже на месте поняли, что жертвы заблокированы внутри машины. Там было девять человек. Один из них умер. Других перевезли в госпиталь в Кутно", - сказал он.

По имеющейся информации, двух украинцев врачи уже отпустили. Шестеро, трое из которых в тяжелом состоянии, пока находятся в больнице. Погибший 50-летний мужчина сидел на месте рядом с водителем.

По информации украинских дипломатов, в Польше люди легально работали на строительстве.

Как сообщал «Главред», ДТП произошло 13 сентября, на территории Лодзинского воеводства.

МИД Украины направил к месту происшествия своего представителя, чтобы выяснить обстоятельства происшествия и обеспечить надлежащее консульское сопровождение украинцев.

фото: gazeta.pl; .tsn.ua

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