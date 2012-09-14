Крушение Ан-28 на Камчатке: четверо погибших еще не опознаны

{1-} В Петропавловске-Камчатском должна пройти процедура опознания тел четверых из десяти человек, погибших при крушении самолета Ан-28 на севере Камчатки, о чем заявил представитель ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю.

Между тем, как сообщил представитель Камчатского межрайонного следственного отдела Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ, имена всех жертв известны, «осталось только провести юридическую процедуру опознания», сообщает «Интерфакс-Украина».

По данным министерства транспорта и дорожного хозяйства Камчатского края, двое из погибших пассажиров разбившегося Ан-28, в том числе гражданин республики Беларусь, были сотрудниками Спецстроя России.

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«Они летели в командировку для осмотра взлетно-посадочной полосы аэродрома поселка Палана. В 2013 году должны начаться работы по ее реконструкции, и специалисты Спецстроя должны были после предварительного осмотра определить примерный фронт работ», - сообщают в региональном министерстве.

Тела шестерых погибших в авиакатастрофе доставят вертолетом Ми-8 в Петропавловск-Камчатский в пятницу, еще четверо должны были похоронить в поселке Палана.

Ранее «Главред» сообщал, что в результате авиакрушения Ан-28, выполнявшего в среду рейс Петропавловск-Камчатский - Палана, 10 человек погибли. Четверо пассажиров получили травмы, в том числе 13-летний подросток, который находится в крайне тяжелом состоянии. Пострадавшие доставлены в камчатскую краевую больницу.

Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил движения возбуждено воздушного транспорта». Рассматриваются три версии произошедшего: техническая неисправность, погодные условия и действия экипажа.

Фото: Первый канал

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