В Киеве врач занимался гоп-стопом, чтобы скопить на свадьбу

{1-} В Днепровском районе Киева милиция задержала троих человек, которые в парке отобрали у молодых людей фотоаппарат, мобилки и деньги, угрожая пистолетом и ножом. При этом один из грабителей был молодым врачом, сообщает «Сегодня».

«22-летний киевлянин купил новый фотоаппарат и пошел с другом после работы в парк пофотографироваться. Там на них напали трое незнакомых людей, которые под угрозой пневматического пистолета и ножа потребовали отдать им фотоаппарат», — рассказали в ЦОС киевской милиции.

В завязавшейся драке парней сильно избили, одного из них ранили из пистолета. У них отобрали не только фотоаппарат, но и дорогие мобильные телефоны, деньги. Пострадавшие только через час смогли прийти в себя, вызвать скорую и милицию.

Преступников оперативники задержали с поличным, когда они пытались продать краденые вещи.

Любопытно, что один из них — врач престижной столичной клиники. Он оправдывался, что пошел на преступление, так как ему не хватало денег на свадьбу. Двое других задержанных — 17-летние студенты. Теперь им грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее «Главред» сообщал, что при попытке ограбления филиала «ПравэксБанка» в Киеве был задержан вооруженный мужчина. Как выяснилось, задержанный является жителем Дарницкого района, активно занимается бодибилдингом и боксом, также он оказался причастным к ограблению двух банковских учреждений в этом же районе 4 мая и 8 июня (похищено в целом 160 тыс. грн).

фото: operkor.wordpress.com

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