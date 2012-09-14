В Одессе банде Большого дракона дали 69 лет тюрьмы

14 сентября 2012, 08:07

На днях Киевский райсуд Одессы огласил приговор по одному из самых резонансных дел. 69 лет за решеткой — столько в сумме получили 9 участники банды Большого дракона , похищавших людей с целью выкупа, сообщает «Сегодня».

По словам экс-главы следственно-оперативной группы, сформированной для раскрытия деятельности этой банды, Виталия Заперченко, преступниками руководил китаец по прозвищу Большой Дракон. А 8 его «подчиненных» — уроженцы городов Ирпень и Буча.

«Глава ОПГ обладал серьезными навыками маскировки и оперативной работы — он умело путал следы. В банде его откровенно побаивались. Преступления он тщательно планировал заранее, четко распределял роли и обязанности среди членов ОПГ», рассказал оперативник.

Преступники. Банду раскрыла группа полковника СБУ Анатолия Маросеева

В банде существовала даже своя разведка, которая отслеживала будущих жертв. Как рассказали сотрудники спецслужб, ликвидировавших банду Большого Дракона, поначалу правоохранители даже полагали, что главарь пару лет работал в какой-то оперативной госслужбе или принадлежал к национальной мафии Китая — «Триадам». Но эти версии не подтвердились. Интересно, что, устраивая подельникам разносы, он изощренно ругался на русском языке.

Как правило, объектами похищений становились китайцы-предприниматели с промрынка «7-й километр». Уже в ходе следствия выяснилось, что у лидера преступной группы — большой опыт в криминальных делах: в 90-х он несколько раз похищал китайских предпринимателей в Харькове и успешно получал за них выкуп. А собственную банду Большой Дракон сколотил несколько лет назад, познакомившись в Киеве с бывшим уголовником из Ирпеня, который очень скоро подыскал еще 7-х «надежных» людей. У всех — богатый стаж отсидок в колониях за грабежи, разбои и даже убийства.

Банда Большого Дракона успела совершить два похищения — в 2008 году они украли свою первую жертву — гражданина КНР, торговавшего на «семерке». За эту «работу» похитители получили от родственников 400 тыс. долл. За вторую жертву, тоже китайца, бандиты запросили 200 тыс. долл.

В августе 2009-го преступники попали под подозрение одесских сотрудников СБУ. Однако Большой Дракон поначалу бравировал некими высокими покровителями в правоохранительных органах, уверяя, мол, его выручат.

Но, несмотря на уверенность в скором освобождении, главарь ОПГ следующие 11 лет проведет в тюремной камере. Его подельникам Фемида дала от 5,5 до 10 лет заточения. Помимо этого суд обязал бандитов возместить своим жертвам 6 млн 225 тыс. грн в качестве морального ущерба.

Ранее «Главред» сообщал, что в Одесской области бойцы УБОПа освободили 15 иностранцев, которых похитили с целью получения выкупа. В числе похищенных было и шестеро детей.

В состав преступной группы входили четверо мужчин среднего возраста, двое из которых были ранее осуждены за совершение разбоя, хранение наркотиков и изнасилование.

фото: segodnya.ua

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