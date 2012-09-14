«Похороненная» при крушении Ан-28 девушка оказалась живой

24-летняя Светлана Зверева, которая попала список погибших пассажиров и членов экипажа при крушении самолета Ан-28 на севере Камчатки, опубликованный некоторыми российскими СМИ, оказалась живой.

Об этом девушка сама заявила в комментарии «Главреду».

«Меня не то что включили, мое фото еще разместили. Но летела не я, а моя однофамилица», - посетовала девушка.

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При этом она подчеркнула, что опровержение о ее смерти давать «не можно, а нужно».

«Погибла другая Светлана Зверева», - резюмировала девушка, безосновательно внесенная в список погибших.

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Ранее «Главред» сообщал, что в пятницу, 14 сентября, должно пройти опознание еще 4-х тел погибших при крушении Ан-28. Имена всех жертв известны, осталось только провести юридическую процедуру опознания.

фото: ВКонтакте

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