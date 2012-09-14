В Житомире мошенники-риэлторы присвоили десятки тысяч долларов

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Две женщины под видом работниц несуществующего риэлторского агентства "Фортуна" брали у людей задаток за квартиры, которые никто и не думал продавать. "Навар" аферисток составил не менее 30 тысяч долларов, но наказать их практически невозможно.

Преступницы пользуются доверчивостью горожан, а у милиции нет законных оснований для пресечения откровенно преступной деятельности мошенников, сообщает ТСН.

На сегодняшний день известно о десятке семей, пострадавших от действий злоумышленниц. За квартиры, которые владельцы даже не думали продавать, псевдориэлторы брали задаток, который спокойно присваивали.

Но юридически можно доказать только два эпизода – в остальных случаях не хватает доказательств. В милиции признают: максимум, что может грозить преступницам – это условный срок и возмещение убытков.

В этой ситуации аферистки продолжают открыто работать, размещая "привлекательные" объявления в местных газетах. Они пользуются банальной любовью людей к "халяве": предлагают покупку недвижимости по цене, существенно ниже рыночной.

Когда появляются потенциальные клиенты, их стараются "раскрутить" на эмоциональное быстрое решение, чтобы не осталось времени на трезвую оценку ситуации. Пострадавшие уверяют, что помимо прочего, мошенники пользуются техниками гипноза, заставляя клиентов отдавать деньги.

Как ранее писал Главред, в Днепропетровске группа «черных риэлторов» убивала стариков ради их квартир. Мошенники выбирали в свои жертвы одиноких людей преклонного возраста из Днепропетровска, пригорода и Днепродзержинска. Было убито минимум 9 человек. Стариков они убивали, их вещи вывозили. Потом подделывали доверенности от их имени, а через некоторое время в квартиру въезжали новые хозяева.

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