В Гватемале проснулся вулкан, эвакуируют десятки тысяч людей

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В Гватемале принято решение об эвакуации 33 тысяч людей из опасных районов поблизости проснувшегося вулкана Фуэго, расположенного в сорока километрах к юго-западу от столицы страны.

По данным вулканологов, нынешнее извержение Фуэго – мощнейшее с 1999 года. Столбы пепла достигают тысячи метров в высоту, лавой покрыта семикилометровая территория на южном и юго-западном склонах вулкана, сообщает Радио Свобода.

Власти Гватемалы рекомендовали авиадиспетчерским службам закрыть прилегающее к Фуэго воздушное пространство – в связи с быстрым распространением вулканической пыли.

Как ранее писал Главред, 9 сентября в Никарагуа проснулся вулкан Сан-Кристобаль. Перед извержением произошли три мощных взрыва. Пепел и дым из кратера поднимаются на высоту до четырех километров. Рядом с вулканом проживают около 20 тысяч человек, многие из которых уже покинули свои дома.

фото: НТВ

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