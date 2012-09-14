В России панк-молебен Pussy Riot признали лучшим арт-проектом года

{1-}

Панк-группа Pussy Riot стала лауреатом новой российской премии "Сделано в России" в номинации "Лучший арт-проекта года".

Такое решение приняли члены экспертного совета, созванного проектом "Сноб".

Объявляли победителей номинации Ксения Собчак и Леонид Парфенов. Собчак, выдерживая интригу, пошутила, что никто не переплюнет Владимира Путина с журавлями. Парфенов парировал: игумен на кабриолете лучше.

Ни тот, ни другой, естественно, в шорт-лист номинации не вошли. А вот когда ведущие церемонии объявили победителя, в зале раздался одинокий крик: "Позор!"

В ответ журналистка Ксения Соколова объяснила позицию организаторов: "Было трудно принять это решение. Мы не поддерживаем акцию, но мы настаиваем на том, что нужно проявить милосердие".

Номинированы Pussy Riot были именно за "панк-молебен" в храме Христа Спасителя, но организаторы премии учли и предыдущие "заслуги" девушек – нелегальные акции в метро, на крышах троллейбусов, на Красной площади.

Выявить победителей должны были члены жюри, в состав которого вошли журналистка и критик Арина Бородина, ее коллеги Роман Должанский и Антон Долин, продюсер Александр Роднянский, руководитель "Винзавода" Софья Троценко, главред "Независимой газеты" Константин Ремчуков, галерист Марат Гельман, глава "Альфа-Банка" Петр Авен и другие.

Конкуренцию Pussy Riot в борьбе за право называться автором лучшего арт-проекта составили Александр Бродский – за беседку в парке Горького, Александр Гронский – за фотопроект о Москве, Николай Полисский – за фестиваль ландшафтных объектов "Архстояние", Ольга Свиблова – за руководство "Мультимедиа Арт Музеем".

Оглашение победителей премии, основанной "Снобом" в 2012 году, состоялось вечером 13 сентября. Лучших из лучших выбирали в номинациях "Актерская игра", "Кинопремьера", "Театр", "Арт-проект", "Медиапроект", "Музыка", "Социальные проекты", "Литература", "Журналистика и инфотейнмент", "Гастрономия", "Спорт", "Наука и технологии", "Предпринимательство".

Как ранее писал Главред, участницы панк-группы Pussy Riot, оставшиеся на свободе, готовят новую акцию. Как утверждают сами девушки, она будет скандальнее предыдущей, за участие в которой три их соратницы недавно были осуждены на два года.

Об этом в интервью заявили две участницы коллектива, представившиеся как «Кот» и «Балаклава». На встречу с журналистами обе пришли в масках-балаклавах. Правда, какой именно будет новая акция, они не сказали.

По их словам, некоторые мероприятия провести не удалось из-за несвоевременной огласки.

"И теперь нам труднее. Нужно, чтобы новая акция получила еще больший резонанс, чем предыдущая", - заявила «Балаклава».

фото: Сноб

Новости по теме:

Pussy Riot грозят новой акцией затмить "панк-молебен"

Pussy Riot боятся физической расправы в колонии

Путин припомнил Pussy Riot групповой секс

Священник РПЦ снял с себя сан, протестуя против приговора Pussy Riot