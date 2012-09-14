В Украину уже прибыли 16 тысяч хасидов

{1-} В Украину на празднование еврейского Нового года в Умани уже прибыли более 16 тыс. паломников-хасидов. Всего ожидается прибытие более 26 тыс. паломников.

По информации пограничников, большинство из них проходили через аэропорты «Борисполь», «Одесса» и «Винница». Об этом со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы сообщает «Интерфакс-Украина».

В погранведомстве пояснили, что для быстрого и комфортного оформления хасидов пограничники ОКПП «Киев» осуществляют предварительную проверку граждан, что позволяет получать данные о находящихся на борту самолета еще до прибытия в аэропорт назначения. Благодаря этому время на прохождение пограничных формальностей на одного пассажира составляет от 10 до 20 секунд. Кроме того, оформление хасидов осуществляется в самом большом терминале столичного аэропорта.

Каждую осень паломники едут в Умань, чтобы на могиле своего духовного лидера Раби Нахмана отпраздновать Рош-га-Шан (новый год). Он родился в г.Меджибож (ныне Хмельницкая обл.) в 1772 году (5532 году от сотворения мира по еврейскому календарю). Затем вел кочевой образ жизни, бывал в разных городках Украины, в основном, в Медведевке и Златополье, а последние 8 лет жизни провел в Браславе (сейчас - Белоруссия). В 1808 году Р.Нахман заболел туберкулезом, поселился в Умани, где и был похоронен в 1810 году. С тех пор этот город стал центром поклонения хасидов, куда они съезжаются со всего мира каждый еврейский новый год.

фото: segodnya.ua

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