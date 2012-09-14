Названы лучшие книги Львовского книжного форума

Международный книжный «Форум издателей во Львове» объявил результаты конкурса «Лучшая книга Форума-2012».

Победители были объявлены на торжественной церемонии открытия 19-го Форума издателей, состоявшейся в четверг, 13 сентября, вечером во Львовской филармонии, сообщает BBC.

В этом году гран-при конкурса присужден не было.

Первой в списке наилучших книжек форума-2012 названа книга «Мальована кераміка Косова і Пістиня ХІХ – початку ХХ століть», составители Галина Ивашкив, Тарас Лозинский.

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В первую пятерку также вошли такие книги: «Анатоль Петрицький. Театральні строї та декорації», «Борис Косарев. Харківський модернізм», «Добрилове Євангеліє 1164 року», «Львів. Комплексний атлас».

Кроме того, знаки отличия за вклад в развитие украинского книгоиздания и продвижение украинской книги получили писатель Василий Габор и Наталья Гузеева, автор «Капітошки» и «Петрика П’яточкіна», а также издательства «Темпора», «Ярославів вал», «Смолоскип», «Махаон-Україна».

В этом году на участие в конкурсе были поданы 407 заявок, на заседание жюри поступило 378 книг от 84 издательств.

Ранее «Главред» сообщал, что основная тема форума в этом году — «Литература и путешествие». В качестве почетного гостя приглашен английский прозаик, лауреат Букеровской премии Ди Би Си Пьер, который представит перевод своего произведения «Свет погас в Стране чудес» (Lights Out in Wonderland) на украинском языке. В этом году в форуме примут участие 250 писателей из 18 стран мира, в том числе Адам Загаевский (Польша), Мартин Поллак (Австрия), Томаш Галик (Чехия), Арсений Рогинский и Валерий Панюшкин (Россия).

фото: 1tv.com.ua

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