Гармаш рассказал, кому показал согнутую в локте руку

{1-} Полузащитник сборной Украины и киевского «Динамо» Денис Гармаш, которому дисциплинарный комитет ФФУ присудил дисквалификацию в три матча за жест, показанный фанам «Шахтера», заявил, что не хотел оскорбить чувства поклонников горняков.

Об этом он рассказазал в интервью «Спорт-экспресс в Украине».

«Я до последнего надеялся на более лояльное наказание», - сказал футболист.

«Я ни в коем случае не хотел оскорбить чувства поклонников «Шахтера». Фанаты донецкого клуба отчаянно и страстно болели за свою команду так же, как и динамовские болельщики поддерживали нас. Но в этот вечер на стадионе оказалась группа людей, которые с первой минуты провоцировали меня всеми возможными способами и при каждой возможности. Например, после того, как мы забили мяч и побежали поздравлять автора гола Андрея Ярмоленко (ВИДЕО), я в очередной раз услышал нецензурную брань в свой адрес и увидел непристойные жесты. Тогда удалось сдержаться, но под занавес матча нервы были на пределе, и я не смог совладать с эмоциями», - подчеркнул Гармаш.

«Не думаю, что они пришли на стадион для того, чтобы оскорблять Гармаша, но большую часть матча, к сожалению, занимались именно этим. Почему именно меня? Сложно сказать. Может, в их памяти засел инцидент с арбитром Юрием Ваксом, но ведь, в конечном итоге, тогда меня оправдали», - напомнил динамовец.

Кроме того, он рассказал, что сразу после забитого киевлянами мяча с трибун полетели пластиковые бутылки. Одна из них задела кого-то из администраторов.

Ранее «Главред» сообщал, что ФФУ удовлетворила апелляцию «Динамо» об отмене второй желтой карточки, показанной Гармашу в матче «Шахтером». Оказалось, что в своем рапорте рефери Юрий Вакс указал совершенно другую причину своего решения, а именно: «за недисциплинированное поведение: препятствие возобновлению игры».

фото: sport.ua

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