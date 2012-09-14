Мимо Земли пролетел астероид величиной с 10-этажку

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Астероид диаметром от 190 до 430 м пролетел мимо Земли в ночь на 14 сентября. Небесный гость прошел на расстоянии в 2,8 миллиона км от нашей планеты, что "всего" в девять раз больше расстояния между Землей и ее спутником — Луной.

Наблюдать за полетом астероида можно было только через сильный телескоп, сообщают Вести.Ru.

Наши астрономы заметили глыбу, несущуюся в направлении Земли, всего месяц назад. Сначала астероиду присвоили статус потенциально опасного, но, рассчитав траекторию движения, специалисты вздохнули с облегчением.

В следующий раз астероид под номером 42 навестит Землю в 2039 году, и на этот раз подойдет в нашей планете еще ближе, чем в нынешнем году.

Как ранее писал Главред, в сентябре американское аэрокосмическое агентство NASA объявило конкурс среди школьников всего мира на лучшее название для астероида 1999 RQ36, куда в 2016 году отправится зонд OSIRIS-REx для того, что бы с помощью манипулятора собрать образцы с его поверхности, а затем доставить их на Землю.

Участники конкурса, которыми могут стать школьники из любой страны мира младше 18 лет, должны до 2 декабря 2012 года представить жюри название астероида (длиной не более 16 букв), а также краткое объяснение этого названия и обоснование своего выбора, сообщает РИА Новости.

"Мы с нетерпением ждем, когда мы получим имя, которое будет легче произнести, чем 1999 RQ36", - говорит Данте Лауретта, научный руководитель миссии OSIRIS-REx.

фото, видео: spaceobs.org, vesti.ru

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NASA просит школьников придумать название для астероида