На Закарпатье депутат устроил драку и расстрелял посетителей кафе

{1-} В четверг, 13 сентября, прокурор Закарпатской области возбудил уголовное дело в отношении одного из депутатов Белоцерковского сельсовета Тячевского района за хулиганство и незаконное обращение с оружием.

Об этом «Главреду» сообщила пресс-служба прокуратуры Закарпатской области.

Установлено, что депутат сельсовета утроил драку с посетителями кафе-бара, во время которой стрелял из нестандартного огнестрельного оружия - гладкоствольного самозарядного пистолета Zoraki, предназначенного для стрельбы патронами несмертельного действия, которое запрещено в Украине.

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Пострадавших нет, но за совершение противоправных действий депутату придется отвечать за законом. (ч.4 ст.296 УК Украины и ч.1 ст.263 УК Украины).

Ранее «Главред» сообщал, что в Днепродзержинске были задержаны два депутата горсовета, которые два года назад с использованием электрошокеров устроили драку и нанесли телесные повреждения трем лицам.

фото: ua-reporter.com

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