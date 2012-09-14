В Греции разбился автобус с российскими туристами: 4 погибших, 30 раненых

{1-} В греческом городе Салоники попал в ДТП с туристический автобус. Погибли четверо российских туристов, еще 30 человек - пострадали.

«В автобусе было 49 человек, 4 человека погибли - двое мужчин и две женщины, 30 человек были ранены, из них двое тяжело», - сказал генконсул России Алексей Попов информагентству РИА Новости.

По его словам, имена погибших уточняются. Туристы направлялись из гостиницы в аэропорт «Македония», откуда должны были вылететь двумя рейсами в Самару и Санкт-Петербург.

«Автобус перевернулся на скользкой после ночного дождя дороге на длинном спуске», - пояснил консул. Он сообщил также, что 30 пострадавших российских туриста госпитализированы в две больницы в Салониках.

«Те, кто не пострадал, еще не вылетели в Россию, турфирма обеспечит их вылет», - заключил Попов.

Ранее «Главред» сообщал, что в Черниговской области разбился автобус с российскими паломницами, которые направлялись в Почаевскую лавру. Погибли 15 человек.

фото: skai.gr, vesti.ru

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