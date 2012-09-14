В Афганистане автобус врезался в бензовоз: 50 пассажиров сгорели заживо

{1-} В пятницу, на юге Афганистана в провинции Газни погибли пятьдесят человек и шесть получили ранения в результате ДТП с пассажирским атобуссом, сообщает местная интернет-газета Khaama Press.

По словам пресс-секретаря губернатора Заравара Захида, в районе Аб-Банд рейсовый автобус врезался в бензовоз, произошел пожар. Пассажиры автобуса сгорели заживо, сказал он.

По данным телеканала "Толо", шестерых людей удалось вызволить из объятого пламенем автобуса. Они госпитализированы.

По предварительной версии дорожной полиции, причиной ДТП стало превышение скорости водителем автобуса.

Ранее Главред сообщал, что 11 сентября, на западе Непала произошло ДТП - автобус съехал с горной дороги и упал в реку. В результате аварии погибли не менее 27 человек, еще 11 пассажиров получили ранения, сообщают местные СМИ.

По данным непальских правоохранительных органов, авария произошла на рассвете примерно в 400 км к северо-западу от столицы Непала Катманду.

Фото: khaama.com

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