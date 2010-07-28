В Ормузском проливе у берегов Омана взорвался нефтяной танкер, принадлежащий японской судоходной компании, сообщает ТСНсо ссылкой на местные СМИ Пока утечки нефти не наблюдается. Также отмечается, что взрыв мог произойти из-за атаки на судно. Министерство транспорта Японии заявило, что непосредственно перед взрывом один из членов экипажа танкера видел вспышку на горизонте. Владельцы судна не исключают, что танкер подвергся нападению. На это указывает и внешний характер повреждений. В момент происшествия на борту находились 16 филиппинских и 15 индийских членов экипажа. По предварительным данным, один человек ранен.